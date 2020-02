Nos filtres VMC sont fabriqués en Belgique. Notre atelier respecte les lois sociales et les normes environnementales européennes les plus strictes.

Le système d'abonnement de Homefilter vous facilite la vie. Vos filtres sont envoyés automatiquement à la fréquence choisie. Un clic et vous êtes définitivement tranquilles.

Plus de 400 références de filtres. La certitude de trouver votre filtre VMC.

RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Homefilter vise à produire des filtres VMC

de la plus haute qualité au prix le plus bas.

Si vous trouvez un filtre moins cher et

de qualité équivalente,

Homefilter vous rembourse la différence